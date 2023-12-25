Чанов назвал Файзуллаева открытием года

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, какой футболист его больше всех удивил в 2023 году.

Специалист выделил полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Все сомнительно относились к этому трансферу, потому что Аббосбек не такой высокий, не очень сильный. Оказалось, что это тот футболист, который определяет игру ЦСКА», - приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Напомним, что игрок сборной Узбекистана пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно.

В первой части сезона 20-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.