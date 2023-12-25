«Гремио» заинтересован в услугах защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона, об этом сообщает Bolavip.

По данным источника, бразильский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа за три миллиона евро, однако отмечается, что официального предложения ещё не было сделано.

Контракт 22-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Фассон принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за «Атлетико Паранаэнсе».