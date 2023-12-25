Зарема - о трансфере Медины: «Благотворительность осталась в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена Леонида Федуна, поделилась мнением о переходе из ЦСКА в «Спартак» полузащитника Хесуса Медины.

«Благотворительность осталась в «Спартаке». Истеричная покупка игрока, от которого ЦСКА мечтал избавиться за любые деньги, говорит о нежелании напрягаться и искать кандидатов за пределами первой восьмёрки», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что Хесус перешел в стан «красно-белых» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне парагвайский хавбек провел 18 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

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