Агент: «Балтика» действительно интересуется Кожемякиным

Агент защитника «СКА-Хабаровска» Олега Кожемякина Андрей Талаев высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересована калининградская «Балтика».

«К нему действительно есть интерес от «Балтики». Но стороны пока не договорились», - приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт 28-летнего футболиста с хабаровским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 18 матчах Первой лиги, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.

Ранее он выступал за «Ротор» и московское «Торпедо».