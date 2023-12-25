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Зарема назвала лучшего игрока «Спартака» в 2023 году

25 Декабря 2023 • 14:33 Комментировать (1)

Нападающий Квинси Промес является лучшим футболистом московского «Спартака» в 2023 году. Такое мнение высказала Зарема Салихова в разговоре с журналистами.

«Однозначно. Промес тащил команду на протяжении всего года, побил несколько рекордов. Без его лидерских качеств и умений решать момент «Спартак» не набрал бы и половины очков», - приводятся слова Салиховой на страницах Metaratings.ru.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 31-летний нидерландец провел 17 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть ассистов. На зимний перерыв «Спартак» ушел на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Квинси Промес ещё теги
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ингерман
25 Декабря 2023 в 15:03
ай сабалЁф как жыж.. нипарядак.. кхе-кхе..
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