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Тикнизян: Я не загадываю на Новый год каких-либо профессиональных вещей

25 Декабря 2023 • 14:25 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о том, какие желания загадывает на Новый год.

Игрок сборной Армении отметил, что никогда не загадывает ничего, кроме здоровья для своих родных и близких, ведь для него это является главным приоритетом.

«Всё остальное — приходящее и уходящее. Вот и в 2024‑м я желаю здоровья своей семье, друзьям, одноклубникам и вообще всем людям. Счастливого Нового года», - приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян является лучшим бомбардиром московского «Локомотива». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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