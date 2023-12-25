Агент высказался о трансфере защитника «Зенита» Чистякова

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался касательно возможного перехода своего клиента в «Сочи».

«Конкретных разговоров с «Зенитом» не было. Интерес к нему от команд есть. Но у него контракт с «Зенитом», поэтому для начала надо решать вопрос с клубом», - приводятся слова агента на страницах «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел восемь поединков за петербургский коллектив, не отметившись голевыми действиями.

«Сочи» - главный аутсайдер РПЛ. После 18 туров южане набрали 11 баллов и занимают последнее место в таблице.