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Гимнастка Мельникова назвала любимого футболиста «Спартака»

25 Декабря 2023 • 14:12 Комментировать (1)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Анастасия Мельникова, которая является болельщицей московского «Спартака», назвала своего любимого игрока.

«Нравится, как играет Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же мы знакомы лично», - передает слова Мельниковой «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 17 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть результативных передач. После 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес Анастасия Мельникова ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Декабря 2023 в 15:01
ай.. будь осторожнее, детка.. А-ха-ха-ха! )))
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