Сенников: Дзюба не должен провоцировать болельщиков «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о нападающем столичного клуба Артёме Дзюбе, который в социальной сети опубликовал видео, на котором он поёт фанатскую песню «Зенита».

Экс-игрок сборной России отметил, что, наверное, сейчас не самое лучшее время такое публиковать, ведь в «Локомотиве» за ним следят болельщики, и как действующий игрок клуба он не должен их провоцировать.

«Когда карьера закончится, можно проявлять все эмоции. Но сейчас это надо делать осторожно. Понять его можно: может, был какой-то всплеск воспоминаний», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».