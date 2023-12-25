Зарема высказала мнение о ситуации Джикии в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации защитника Георгия Джикии в клубе. Игрок в нынешнем сезоне плотно присел на скамейку запасных «красно-белых».

«Джикия вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно. Как прощаются в больших европейских клубах», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России Георгий принял участие в шести поединках и получил желтую карточку. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.