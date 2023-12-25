В «Урале» высказались о трансфере Ионова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался насчет возможного трансфера экс-полузащитника «Ростова» Алексея Ионова. 34-летний игрок сейчас находится в статусе свободного агента.

«Мы приглашали Алексея летом, когда у футболиста закончился контракт с «Краснодаром», но он выбрал «Ростов». Сейчас вряд ли у «Урала» будет к нему интерес. У нас нет никакого интереса», - передает слова руководителя Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ионов провел 14 поединков, в которых не отметился результативными действиями. По итогам 18 туров «Урал» занимает 12-е место в РПЛ.