«Манчестер Сити» - лучший в рейтинге УЕФА, Зенит» занял 78-е место, «Спартак» не попал в топ-100

УЕФА представил рейтинг лучших клубов Европы. Первое место в нем занял действующий чемпион Англии и триумфатор Лиги чемпионов – «Манчестер Сити». Второй стала мюнхенская «Баварии», а третьим – мадридский «Реал». В топ-5 также попали «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Стоит отметить, что лучшим среди российских клубов стал петербургский «Зенит». Чемпион РПЛ занял в рейтинге 78-е место. «Локомотиву» досталась 104-я позиция, а «Спартаку» - 107-я. Лидер нынешнего розыгрыша Премьер-лиги - «Краснодар» - занял 109-е место.

Московский ЦСКА не попал даже в топ-200 рейтинга. «Армейцы» расположились лишь на 206-м месте.