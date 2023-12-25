Fan ID оформили более 1,5 миллиона человек

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт первой части сезона-2023/24 Российской премьер-лиги.

По данным отчёта, отмечается, что паспорт болельщика (Fan ID) оформили 1,588 млн человек, из которых 275,5 тысяч дети в возрасте до 14 лет.

Начиная с июня карту болельщика оформили более 621 тысячи болельщиков.

Самой посещаемой командой стал питерский «Зенит», который в среднем посещали 26913 человек, вторым стал «Краснодар» (22831), тройку же замкнул московский «Спартак» (14936).

Напомним, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги на первой строчке в турнирной таблице располагается «Краснодар».