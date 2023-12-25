Черкасов: «Зениту» пора задуматься о смене тренера»

Экс-гендиректор петербургского «Зенита» Илья Черкасов считает, что «сине-бело-голубым» нужно сменить главного тренера. В настоящий момент пост наставника команды занимает Сергей Семак.

«Я с большим уважением отношусь к Семаку, но считаю, что «Зениту» надо думать о корректировке в тренерском штабе. Особенно если замаячит перспектива играть в еврокубках», - передает слова Черкасова «РБ Спорт».

Напомним, что под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. После 18 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги петербургская команда набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.