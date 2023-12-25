Московский «Спартак» договорился с Winline о пролонгации сотрудничества, об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Столичный клуб отрапортовал о подписании нового договора с букмекерской компанией до лета 2028 года. Прежний контракт между сторонами истекал в 2026 году.

«Взаимодействие «Спартака» и Winline длится с 2016 года. Уверены: впереди нас ждет еще множество совместных ярких историй и победных эмоций», - говорится в публикации клуба.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» - восемь баллов.