Аргентинский «Сан-Лоренсо» отклонил предложение московского «Спартака» по поводу трансфера нападающего Адама Барейро, об этом сообщает журналист ESPN Леандро Алавес.

По данным источника, «красно-белые» предлагали за форварда 5,5 миллионов евро, но в итоге получили отказ.

Контракт 27-летнего парагвайца с аргентинской командой рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Барейро принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.