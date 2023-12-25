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«Сан-Лоренсо» отклонил предложение от московского «Спартака» о трансфере Барейро слухи

25 Декабря 2023 • 13:23 Комментировать

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отклонил предложение московского «Спартака» по поводу трансфера нападающего Адама Барейро, об этом сообщает журналист ESPN Леандро Алавес.

По данным источника, «красно-белые» предлагали за форварда 5,5 миллионов евро, но в итоге получили отказ.

Контракт 27-летнего парагвайца с аргентинской командой рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов евро. 

В текущем сезоне Барейро принял участие в 48 играх во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сан-Лоренсо трансферы футбола - зима 2024 Адам Барейро ещё теги
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