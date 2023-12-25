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«Рядом с ним никто не стоит»: Сёмин назвал лучшего российского футболиста

25 Декабря 2023 • 13:13 Комментировать (1)

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кто является лучшим российским футболистом в 2023 году.

«Лучший - Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит. Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно - сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», - передает слова Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков. 27-летний российский полузащитник отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Александр несколько раз в этом сезоне признавался игроком месяца в «Монако»

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Юрий Сёмин Александр Головин ещё теги
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
25 Декабря 2023 в 13:23
Пожалуй надо согласиться с Палычем. Миранчуку надо срочно менять команду, а может даже и чемп. А то сгноят его макоронники
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