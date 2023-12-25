«Рядом с ним никто не стоит»: Сёмин назвал лучшего российского футболиста

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, кто является лучшим российским футболистом в 2023 году.

«Лучший - Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит. Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно - сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», - передает слова Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 15 поединков. 27-летний российский полузащитник отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Александр несколько раз в этом сезоне признавался игроком месяца в «Монако»