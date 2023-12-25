Мостовой: Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что восемь очков - это слишком большое отставание от первой позиции, и ему не верится, что «красно-белые» смогут выиграть все оставшиеся 12 матчей.

«Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более, в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.