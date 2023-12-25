Александр Медведев — о Дзюбе: «Он наш пацан»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба смел фанатскую песню питерского клуба.

«Дзюба исполнил песню в поддержку «Зенита»? Он наш пацан!» - приводит Медведева «Чемпионат».

Напомним, что 35-летний футболист принадлежал команде с берегов Невы с 2015 по 2022 год.

За это время Дзюба в составе «Зенита» четыре раза становился победителем чемпионата России, также на его счету две победы а национальном Кубке.

На счету Дзюбы 249 игр за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых он отметился 108 забитыми мячами.