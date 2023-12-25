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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Медведев — о Дзюбе: «Он наш пацан»

25 Декабря 2023 • 13:00 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба смел фанатскую песню питерского клуба.

«Дзюба исполнил песню в поддержку «Зенита»? Он наш пацан!» - приводит Медведева «Чемпионат».

Напомним, что 35-летний футболист принадлежал команде с берегов Невы с 2015 по 2022 год.

За это время Дзюба в составе «Зенита» четыре раза становился победителем чемпионата России, также на его счету две победы а национальном Кубке.

На счету Дзюбы 249 игр за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых он отметился 108 забитыми мячами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Александр Медведев ещё теги
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