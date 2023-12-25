Зарема: «Абаскаль - провал года»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль стал провалом 2023 года. Такое мнение высказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«Кто стал провалом года? Абаскаль. Упущенное второе место, вылет из Кубка от «Акрона», явный недобор очков в первой половине сезона. Абаскаль - умный тренер, но заигрался не в свои игры», - приводятся слова Заремы на страницах Metaratings.ru.

Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России «народная команда» занимает пятое место после 18 проведенных туров.