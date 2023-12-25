Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент»

Зарема Салихова, являющаяся женой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос о возможном возвращении в футбол.

«Если бы я хотела заниматься футболом, то никогда не оставила бы «Спартак». За два года в клубе я выиграла все, что было возможно на тот момент: серебро и Кубок России», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что с лета 2022 года владельцем «Спартака» является компания «Лукойл».

После 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь баллов.