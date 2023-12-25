В «Оренбурге» не исключили уход Гойковича зимой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем защитника Ренато Гойковича.
Спортивный функционер не исключает варианта, что футболист покинет уральский клуб в зимнее трансферное окно, к тому же он дал понять, что была обозначена опередленная позиция.
«Поэтому пусть ищут новый клуб, предлагают условия, на которых мы расстанемся», - приводит слова Гойковича «Чемпионат».
Контракт 28-летнего футболиста с уральской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне босниец принял участие в 18 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.
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