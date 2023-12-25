Салихова - о внимании к «Спартаку»: «Смотрим без попкорна»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о том, следит ли за выступлениями «народной команды» в нынешнем сезоне.

«Смотрим без попкорна! Давления я никогда не боялась, как и ответственности. За свои ошибки отвечали личными средствами, за вывеской не прятались. Тем, кто боятся, лучше оставаться консультантами», - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

В настоящий момент владельцем «Спартака» является «Лукойл». По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.