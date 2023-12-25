«Оренбург» не планирует подписывать Ионова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном заключении контракта с правым вингером Алексеем Ионовым.

«Ионов в «Оренбурге»? Мы не рассматриваем такой вариант. Алексей – опытный футболист, но мы не заинтересованы в нем», - приводит слова Андреева «РБ Спорт»

Напомним, что 34-летний футболист в декабре стал свободным агентом, после того как расторг контракт с «Ростовом» по обоюдному согласию.

В первой части сезона Ионов принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее он выступал за ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».