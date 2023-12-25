Ивич высказался о Никите Кривцове

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о полузащитнике Никите Кривцове.

Специалист отметил, что игрок сборной России провел 95% матчей в составе, которые он действительно заслужил, к тому же он дал понять, что Кривцов усердно работает на тренировках, поэтому он и заслужил гол в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

«В итоге этот гол пришёл, когда никто его не ожидал, в самый нужный момент. И отправил нас на перерыв на первом месте», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.