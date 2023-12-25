«Реал» продолжает изучать кандидатуру Ренана

Мадридский «Реал» всё ещё раздумывает над приглашением в команду центрального защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана. По информации от Diario AS, 20-летний футболист остаётся одним из вариантов для «королевского клуба» на усиление центра обороны.

Напомним, мадридский «Реал» остро нуждается в новом центральном защитнике из-за кадровой ситуации. Давид Алаба выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена, а Эдер Милитао вернётся в строй лишь весной.

Ранее сообщалось, что «Реал» может арендовать Ренана с последующим правом выкупа. Бразилец за всё время успел провести 13 матчей в РПЛ.