Гуренко отреагировал на то, что Дзюба спел песню про «Зенит»

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о том, что форвард «железнодорожников» Артём Дзюба спел песню о петербургском «Зените».

«Не вижу никакой проблемы в том, что он спел песню про Питер. Если ему нравится песня, то в чём вопрос? Не он же её написал. Я не вижу никакого подтекста и проблемы», - передает слова Гуренко «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба выступал за петербургский коллектив с 2015 по 2022 год. Артём сыграл в составе «сине-бело-голубых» 249 поединков, записав на свой счет 108 голов и 70 ассистов.

С февраля 2023 года 35-летний бомбардир выступает за столичный «Локомотив».