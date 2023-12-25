Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко отреагировал на то, что Дзюба спел песню про «Зенит»

25 Декабря 2023 • 12:23 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о том, что форвард «железнодорожников» Артём Дзюба спел песню о петербургском «Зените».

«Не вижу никакой проблемы в том, что он спел песню про Питер. Если ему нравится песня, то в чём вопрос? Не он же её написал. Я не вижу никакого подтекста и проблемы», - передает слова Гуренко «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба выступал за петербургский коллектив с 2015 по 2022 год. Артём сыграл в составе «сине-бело-голубых» 249 поединков, записав на свой счет 108 голов и 70 ассистов.

С февраля 2023 года 35-летний бомбардир выступает за столичный «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
13:37 · Россия. Премьер-лига
Fan ID оформили более 1,5 миллиона человек
13:37 · Россия. Премьер-лига
Черкасов: «Зениту» пора задуматься о смене тренера»
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продлил контракт с Winline официально
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение от московского «Спартака» о трансфере Барейро слухи
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Рядом с ним никто не стоит»: Сёмин назвал лучшего российского футболиста 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится
13:06 · Россия. Премьер-лига
Смолов назвал «нищетой» подписчика
13:00 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев — о Дзюбе: «Он наш пацан»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Абаскаль - провал года»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент»
12:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» не исключили уход Гойковича зимой
12:41 · Россия. Премьер-лига
Салихова - о внимании к «Спартаку»: «Смотрим без попкорна»
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не планирует подписывать Ионова
12:31 · Россия. Премьер-лига
Ивич высказался о Никите Кривцове
12:27 · Россия. Премьер-лига
«Реал» продолжает изучать кандидатуру Ренана
Все новости
Рекомендуем