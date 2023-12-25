В ЦСКА рассказали о состоянии Мухина

Руководитель медицинского направления ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина.

Напомним, что в октябре футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена, а в ноябре успешно перенёс операцию.

Специалист отметил, что Мухин работает по четыре часа под наблюдением реабилитолога. Также он отметил, что игрок отправится на сборы, но точно не будет тренироваться в общей группе.

«Думаю, что на сборах он будет выполнять работу и на поле, почему нет? Но, конечно, строго индивидуально. Его возвращение в общую группу планируется в мае», - приводит слова Безуглова «Матч ТВ».