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В ЦСКА рассказали о состоянии Мухина

25 Декабря 2023 • 12:19 Комментировать

Руководитель медицинского направления ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина.

Напомним, что в октябре футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена, а в ноябре успешно перенёс операцию.

Специалист отметил, что Мухин работает по четыре часа под наблюдением реабилитолога. Также он отметил, что игрок отправится на сборы, но точно не будет тренироваться в общей группе.

«Думаю, что на сборах он будет выполнять работу и на поле, почему нет? Но, конечно, строго индивидуально. Его возвращение в общую группу планируется в мае», - приводит слова Безуглова «Матч ТВ». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Максим Мухин ещё теги
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