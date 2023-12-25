Тикнизян: «Сперцяну пора уезжать в Европу»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался по поводу возможного трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат. Это будет шаг вперед для него», - передает слова Тикнизяна Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 18 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.