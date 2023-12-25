Губерниев: «Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал видео, на котором нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба исполняет песню о петербургском «Зените».

«Не вижу криминала. Теперь нельзя петь вообще никакие песни, например, про «Спартак» или «Зенит»? Это личное дело Дзюбы, какие песни ему исполнять на дне рождении жены», - рассказал комментатор в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Дзюба защищал цвета петербургского коллектива с 2015 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» форвард сыграл 249 поединков, в которых записал на свой счет 108 голов и 70 результативных передач.