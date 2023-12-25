Ивич: Сперцян заслуживал предложения от «Аякса»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о несостояшевмся переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аякс» в летнее трансферное окно.

Специалист отметил, что игрок сборной Армении заслуживал предложения от амстердамской команды, и он сказал своему футболисту, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживал этот переход.

«Но посмотрите, где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.