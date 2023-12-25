Ивич: «Галицкий - самый счастливый человек в России»

Рулевой «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о владельце клуба Сергее Галицком.

«Галицкий сейчас - самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

По итогам 18 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы «быки» на домашнем поле примут «Рубин»