Медведев высказался о проведении матчей в снежную погоду

Александр Медведев, являющийся председателем совета директоров петербургского «Зенита», высказался о проведении матча в снежную погоду.

«Мяч твердый, скользкий, нельзя долго его разыгрывать. Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что два тура перед зимним перерывом прошли в непростых погодных условиях из-за снегопада и мороза.

По итогам 18 туров петербургский клуб набрал 36 очков и занимает второе место в таблице Премьер-лиги. «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.