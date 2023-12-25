Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление российских команд в первой части сезона.
- Какая команда РПЛ Вас приятно удивила в первой половине сезона?
- Меня приятно удивили только команды болбоев.
По итогам 18 туров Российской премьер-лиги лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).
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