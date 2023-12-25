Булыкин высказался о выходке Дзюбы

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал то, что форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба спел песню про петербургский «Зенит» на вечеринке.

«Это не совсем красиво. Но Дзюба себе такое позволяет постоянно. Здесь уже руководство и болельщики пусть решают, насколько это позволительно. Его выходки уже не становятся сюрпризом», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба покинул петербургский клуб летом прошлого года на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» 35-летний нападающий сыграл 249 поединков, в которых записал на свой счет 108 забитых мячей и 70 голевых передач.