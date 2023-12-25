Ивич: Ноль шансов, что я возглавлю «Црвену Звезду»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможной работе в «Црвене Звезде».

Напомним, что серб выступал за «Партизан» с 1998 по 2004 год.

Специалист отметил, что нет никаких шансов, что он может возглавить «Црвену Звезду», ведь в Сербии это абсолютно невозможно, к тому же он заверил, что «красно-белые» сами не позовут его.

«Там знают, что я откажусь, даже если они мне дадут всё, что захочу. В Сербии под запретом даже думать об этом — не то, что сделать. Но я уважаю «Црвену Звезду» — мой брат играл за них», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Напомним, что «Партизан» и «Црвена Звезда» являются заклятыми врагами.