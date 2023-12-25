«Краснодар» запланировал два трансфера на зиму

Руководство «Краснодара» планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

Как сообщается в телеграм-канале «РБ Спорта», лидер Российской премьер-лиги собирается подписать двух новых футболистов. Краснодарский клуб хочет усилиться центральным полузащитником и правым вингером. С потенциальными новичками уже ведутся переговоры.

На зимнюю паузу в Российской премьер-лиге «Краснодар» ушел на первом месте в турнирной таблице. После 18 туров подопечные Владимира Ивича набрали 38 баллов и опережают «Зенит» на два пункта. Чемпионат страны возобновится в марте 2024 года.