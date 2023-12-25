Ивич: Я молюсь, чтобы в Краснодаре открыли аэропорт

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном открытии аэропорта в Краснодаре.

Напомним, что в феврале прошлого года аэропорт прекратил принимать гражданские самолёты из-за политической ситуации в мире.

Специалист молится, чтобы это произошло.

«Каждый раз, когда нам надо играть на выезде в воскресенье, мы выезжаем в пятницу. Если игра на следующий день после 10-часовой поездки, уровень футболистов падает на 30%», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

«Быки» по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги заняли первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла.