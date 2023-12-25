Ивич рассказал об уровне РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что российский чемпионат является очень тяжёлым, так же его впечатляют стадионы, инфраструктура и удобства, а база «Краснодара», по его мнению, потрясающая.

«Знаю, что Fan ID создаёт проблемы для фанатов, посещаемость стадионов неполная. Но на нашей последней игре было 33 тысячи болельщиков – это было классно», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Напомним, что «быки» после 18 туров Российской премьер-лиги занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.