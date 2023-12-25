Владимир Ивич рассказал, сколько позиций планирует усилить «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о планах команды на предстоящее зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что «быкам» нужно усилить две-три позиции.

«Но я не буду говорить какие ― это должно оставаться внутри клуба», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что опорный полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо в ближайшее время подпишет контракт с лидером Российской премьер-лиги. Сумма трансфера составит 7,5 миллионов евро.

Напомним, что «Краснодар» ушёл на зимний перерыв (после 18 туров) на первой строчке в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит» на два балла.