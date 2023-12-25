Бывший президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном возвращении к работе в одном из российских клубов.

«Пока что у меня нет желания, честно говоря. Если поступит предложение, то, конечно, подумаю. Я ведь президент Народной футбольной лиги (НФЛ), я восемь лет занимаюсь этим проектом. В России 150 команд, поэтому это интересно для меня», — сказал Аджоев.

Летом 2023 года 62-летний Гурам Аджоев покинул пост президента тульского «Арсенала». Клуб три года подряд завершал сезон РПЛ в первой восьмерке — в 2018, 2019 и 2020 годах. Аджоев занимал пост президента клуба с 2016 года, до этого он был спортивным директором «Динамо» с 2013 по 2015 год.

Народная футбольная лига – любительский турнир между командами с возрастом игроков 45+. Аджоев является президентом организации уже восемь лет.