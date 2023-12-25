Агент Дзюбы — об инциденте с песней «Зенита»: Не понимаю, почему это вызвало такой резонанс

Агент нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман высказался о видео, в котором его клиент исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

Представитель отметил, что не понимает, почему этот эпизод вызвал такой резонанс.

«Каждую песню теперь будем комментировать? В этом нет смысла, я так делать не хочу», - приводит слова Гольдмана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба принадлежал «Зениту» с 2015 по 2022 год и провел 249 матчей во всех турнирах, в которых отметился 108 забитыми мячами, что является вторым показателем в истории команды с берегов Невы.