Ивич: Кордоба извинился перед всей командой

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что нападающий Джон Кордоба извинился перед игроками за свое поведение в матче против «Урала».

«Да, на тренировке перед всей командой. Пообещал, что такое больше не повторится», - приводит слова Ивича «Чемпионат».

Напомним, что после матча 16-го тура Российской премьер-лиги игрок сборной Колумбии показал непристойный жест в адрес главного арбитра, что попало в объективы телекамер, после чего на заседании КДК РФС было принято решение о том, что форвард дисквалифицирован на четыре игры (три матча реально, один — условно).

Кордоба уже пропустил два тура.