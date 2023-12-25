Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Видимо, он сам эту утку и запустил. Думаю, что это, во-первых, просто разговоры. Во-вторых, может быть, какие-то политические шаги, кто-то кого-то приглашает. Русского в Китай, китайца в Россию.

Думаю, что Слуцкий провалится там, если он даже и поедет. Я не считаю, что кто-то сейчас вообще заинтересован в нём. Это новость для того, чтобы кто-то из российских клубов на него обратил внимание и пригласил.

Карьера тренера? Он уже давно ушёл в шоу-бизнес. Поэтому тут ситуация такая, что и передача эта затухла, он и там, и там особо себя не проявил. Хорошие, большие команды, на что рассчитывал Слуцкий, где покупают футболистов, где можно потратить, забрать или заработать, уже его не позовут. А маленькие команды… Его бы позвал условный «Шинник», но он туда вряд ли пойдёт. Хотя, может быть, когда не будет работать вообще, пойдёт куда-нибудь в «Текстильщик» Иваново или «Торпедо» Владимир», — сказал Селюк.