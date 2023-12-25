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ЦСКА не планирует подписывать Капишабу

25 Декабря 2023 • 10:17 Комментировать

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном трансфере левого защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы.

«Очевидно, что по РБ клуб после летнего кейса работать не планирует», - написал Брейдо в комментариях в своём телеграм-канале.

Напомним, что игрок мог пополнить ряды «армейцев» в летнее трансферное окно, однако бразильский клуб принял решение не продавать его, так как не хотел работать с российской командой.

Контракт Капишабы с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до 31 декабря 2026. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. 

Стоит отметить, что защитник не выступал за пределами Бразилии. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ред Булл Брагантино Жуниньо Капишаба ещё теги
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