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Бывший тренер «Спартака» не ожидает от команды продуктивной работы на трансферном рынке эксклюзив

25 Декабря 2023 • 13:35 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о зимнем трансферном окне для «красно-белых».

«В команде сейчас все позиции укомплектованы. Таких сильных футболистов, как Промес, пригласить просто невозможно. Усиление команды зависит от того, как пройдёт тренировочный процесс и как видит это тренер. От тренерского мастерства зависит. Команда укомплектована прилично и хорошими исполнителями», — сказал Гладилин.  

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 матчей. Сезон-2023/24 для столичного клуба возобновится 2 марта выездным матчем против «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин РПЛ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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