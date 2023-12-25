Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о зимнем трансферном окне для «красно-белых».

«В команде сейчас все позиции укомплектованы. Таких сильных футболистов, как Промес, пригласить просто невозможно. Усиление команды зависит от того, как пройдёт тренировочный процесс и как видит это тренер. От тренерского мастерства зависит. Команда укомплектована прилично и хорошими исполнителями», — сказал Гладилин.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 матчей. Сезон-2023/24 для столичного клуба возобновится 2 марта выездным матчем против «Зенита».