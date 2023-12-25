Шалимов объяснил, почему Черчесова хотят пригласить в «Бешикташ»

Российский футбольный специалист Игорь Шалимов прокомментировал информацию об интересе стамбульского «Бешикташа» к бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

«Черчесов уезжал работать в Польшу и Венгрию, там выигрывал чемпионаты. Наверное, рассматривают Черчесова в том плане, что он выигрывал чемпионаты в других странах, добивался результата», - рассказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош». Черчесов покинул команду из-за провального выступления в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.