В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся в общую группу

Руководитель медицинского направления ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник столичного клуба Игорь Дивеев вернётся общую группу.

Специалист отметил, что игрок уехал в Эмираты с реабилитологом команды, ведь нужно не терять время при восстановлении, которое идёт строго по плану.

«Планируем, что со второго сбора он начнет работать в общей группе. Но отмечу, что нас никто не торопит. Самое главное, чтобы он вошел в общую группу в идеальных кондициях», - приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, что Дивеев получил повреждение в Суперкубке России против питерского «Зенита», после чего перенёс операцию.