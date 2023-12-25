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Дзюба отжёг на вечеринке, спев песню про «Зенит» видео

25 Декабря 2023 • 08:59 Комментировать (1)

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба спел песню группы «Ленинград» о петербургском «Зените». Это произошло во время вечеринки, которую также посетил экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

Напомним, что Дзюба долгое время выступал за «сине-бело-голубых». Артём провел в составе команды 249 поединков и забил 108 мячей. Нападающий ушел из «Зенита» в августе 2022 года.

К «Локомотиву» Дзюба присоединился в начале 2023 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний форвард провел 16 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

 

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Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Декабря 2023 в 09:08
ай.. я думал там будет стеб.. а так ничё асобеннава.. просто чел отрываеца на тусне.. имеет право.. чё.. хе..
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