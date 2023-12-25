Тренер «Краснодара» Ивич назвал европейский клуб, с которого берёт пример

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал европейский клуб, с которого берет пример.

«Интер» больше всего впечатляет меня из европейских команд, беру с них пример. Все футболисты «Интера» - единое целое, у каждого своя позиция. За их тактикой интересно следить», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что по итогам первой половины сезона краснодарский коллектив занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Ивича набрали 38 баллов после 18 туров и опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта. Чемпионат возобновится в начале марта 2024 года.